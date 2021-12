Leere Plattenteller: DJ Bebetta über die Lage der Clubszene

Die Bund-Länder-Runde hat am 2.12.2021 beschlossen, dass Clubs und Diskotheken ab einer Inzidenz von 350 schließen müssen. In Baden-Württemberg machen sie ab 4. Dezember komplett zu. „Es ist wirklich eine harte Zeit für Künstler”, sagt DJ Bebetta, die ihre Musik als „Märchentechno“ beschreibt.

Veranstaltungen wurden auf den letzten Drücker geplant

Auftrittsanfragen seien in letzter Zeit sehr kurzfristig geworden, was die Planbarkeit erschwere, so die gebürtige Bremerin. Mittlerweile seien bei ihr eigentlich schon alle Auftritte abgesagt, auch am Wochenende in Mainz.

Während der Sommer noch relativ normal gewesen sei mit vielen Open Air-Veranstaltungen, habe man — seit die Zahlen hochgehen — eine große Unsicherheit bei den Veranstalter*innen bemerkt: „Da kamen dann Anfragen teilweise eine Woche vorher, normalerweise hat man sowas schon ein halbes Jahr im Vorfeld geplant.“

Clubs bieten ein kontrolliertes Ventil für junge Menschen

Auf den Parties habe man in dieser Zeit eigentlich keine Einbrüche in der Stimmung gemerkt, so die DJ. Durch die Kontrollen am Eingang und die Hygienekonzepte der Veranstalter habe sie sich eigentlich immer sehr sicher gefühlt. Trotzdem sei sie auch überzeugt, dass es wichtig sei, Kontakte zu reduzieren wo es nur gehe, in Anbetracht der momentanen Infektionslage.

Es sei wünschenswert, dass nicht immer direkt die Clubszene der Bösewicht sei, findet DJ Bebetta, die mit bürgerlichem Namen Anika Schnabel heißt. „Die Jugendlichen hören dadurch nicht auf zu feiern, sondern suchen sich eigene Räume”, argumentiert sie — im Club sei das Feiern wenigstens noch kontrolliert, das fehle in den Privaträumen.

Der offene Brief der IG Clubkultur vom 2. Dezember 2021