Leben Totgesagte länger? Der neue Streit über Atomkraftwerke

,,Ich finde, wenn man bei Fridays for Future zuhört, klingt das dem Ernst der Lage angemessen" , sagt der Blogger Jan Hegenberg bei SWR2. ,,Aber das, was medial transportiert wird, das klingt immer düsterer, als das, was man live bei den Demos so hört", ordnet Hegenberg, der einigen besser bekannt sein sollte als "Der Graslutscher" im Gespräch ein. Oft werde in den Medien der Verzicht, den die Energiewende mit sich bringe, in den Vordergrund gestellt, meint Hegenberg. Dabei, davon ist der Blogger überzeugt, gebe es auch erneuerbare Energien wie Windenergie, die Wohlstand generierten. Hegenberg gehört generell zu den Vertretern, die davon überzeugt sind, dass wir gemeinsam die Klimakrise meistern können. Jedoch helfe es nicht allein auf zum Beispiel zu langes Duschen zu verzichten, auch das System müsse sich grundlegend ändern, erklärt Hegenberg. mehr...