Leben mit dem Wasser - die Bodenseefischerin Elke Dilger

Elke Dilger gehört einer kleinen, aber traditionsreichen Berufszunft an: sie ist Bodenseefischerin.

Das Glitzern des Sees im Morgenlicht, die Möwen, die ums Boot herumschwirren - das sind Naturerlebnisse, die sie zutiefst berühren. Doch die Bedingungen sind härter geworden. Dem Bodensee gehen die Fische aus, wirtschaftlich rentiert sich der Beruf kaum noch.

2013 legte die gelernte Fischwirtschaftsmeisterin nach mehr als 20 Berufsjahren daher eine Pause ein und engagierte sich seitdem vor allem in ihrem Berufsverband. Doch seit Ende 2020 wirft Elke Dilger auch selbst wieder die Netze aus.

Homepage des Verbands Badischer Berufsfischer e.V.

