Sie waren 2 bis 14 Jahre alt, auf Borkum, in Bad Salzdetfurth oder Bad Dürrheim zur Kinderkur - und kamen traumatisiert zurück. So erging es Millionen Mädchen und Jungen in der Nachkriegszeit bis in die 80er Jahre. Wie konnte das passieren? Und welche Spuren hat es hinterlassen? Marion Theis diskutiert mit Arne Burchartz - Traumatherapeut, Hilke Lorenz - Historikerin und Journalistin, Franz Reinalter - Verein Aufarbeitung Kinderverschickungen Baden-Württemberg mehr...