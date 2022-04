per Mail teilen

Michael Risel diskutiert mit

Prof. Dr. Frank Baasner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts, Ludwigsburg

Hélène Kohl, französische Korrespondentin, Berlin

Prof. Dr. Cornelia Woll, Präsidentin Hertie School, Berlin

Noch nie war Marine Le Pen der Macht so nah. Sollte die rechtsradikale Präsidentschaftskandidatin tatsächlich im Elysée-Palast einziehen, wird in Frankreich und in Europa nichts mehr sein wie es war: Le Pen steht für die Rückkehr des Nationalen, sie fordert Distanz zur Nato, zur EU und zu Deutschland.

Wird der amtierende Präsident Emmanuel Macron sie aufhalten können?