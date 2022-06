Sie könne sich nicht vorwerfen, zu wenig versucht zu haben, sagt Angela Merkel auf ihre Russland-Politik angesprochen. Die stand an diesem Abend im Berliner Ensemble im Zentrum des Gesprächs mit dem Journalisten Alexander Osang.

Der „brutale Überfall“ auf die Ukraine, so Merkel, sei ein eklatanter Bruch des Völkerrechts und durch nichts zu rechtfertigen. Doch sie selber mache sich keine Vorwürfe. Ununterbrochen habe sie sich während ihrer Kanzlerschaft mit Russland beschäftigt. Doch bereits 2007 wurde für die Ex-Kanzlerin deutlich, dass es einen großen Dissens gebe: Damals, so Merkel, habe Putin ihr bereits gesagt, was er jetzt auf öffentlich kundtue, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion für ihn die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war. Für sie hingegen sei es der glücklichste Umstand ihres Lebens gewesen.

Auch einen seltenen Blick auf Privates ließ Angela Merkel an diesem Abend auf der Bühne des Berliner Ensembles zu. Persönlich gehe es ihr nach der Auszeit gut. Und wenn sie lese, sie mache jetzt nur noch Wohlfühltermine, so Merkel, könne sie nur sagen: Ja. mehr...