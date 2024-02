L'Accordéoniste - Laurent Leroi erkundet die Welt mit seinem Instrument

Alles fing mit Straßenmusik an. 1980 kommt der junge StraßburgerLaurent Leroi für Gelegenheitsjobs in die Rhein-Neckar-Region, seine Finanzen bessert er in den Fußgängerzonen mit Akkordeonmusik auf. Musettes, Chansons und seine unglaubliche Spielfreude bringen ihn schnellen Kontakt mit der lokalen Musikszene, die sein Leben wird. In den zurückliegenden 40 Jahren hat er in den unterschiedlichsten Formationen gespielt, ob Jazz, Klezmer oder auch bei der Blues Brass Band „Mardi Grasbb“. Er war an Dutzenden CD-Produktionen beteiligt und hat die Welt bereist. In der Coronazeit hat er sein erstes Solo-Album“Souvenirs“ aufgenommen, mit musikalischen Reiseerinnerungen.

Musiktitel:

Suomi

Laurent Leroi

CD: Souvenirs



Amor o nada

Otros Aires

CD: Perfect Tango



Élysée 63

Laurent Leroi

CD: Souvenirs



No more Blues

Irit Dekel feat. Eldad Zitrin

CD: Last of songs



P'tite valse au paradis

Laurent Leroi

CD: Souvenirs