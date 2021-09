Eine überwältigend positive Resonanz hat das Musikprofi-Projekt „Klangspektrum BW“. „1000 Videos waren schon in knapp zwei Wochen zusammen“, berichtet Niko Vialkowitsch, der die Initiative der Baden-Württemberg-Stiftung und der Eva Mayr-Stihl-Stiftung für den SWR begleitet hat. Die 1500 Euro Honorar, die es für jedes Video gab, hätten Künstler*innen, die durch den Corona-Lockdown keine Auftrittsmöglichkeiten mehr hatten, sehr geholfen. „Alle haben gesagt: Großartig - weil es kein Almosen ist“, so Vialkowitsch. Das Spektrum der eingereichten Videos reiche von „perfekt durchkomponiert“ bis zu „Smartphone-Aufnahme vor dem Notenschrank daheim“. Aber auch das mache den Charme von „Klangspektrum BW“ aus. Die sieben Sieger, die am Abend in einer SWR-Online-Sondersendung vorgestellt werden, bekommen nochmals 3000 Euro zusätzlich als Prämie. „Für die Musiker ein echter Faktor“, meint Vialkowitsch - und auch die beiden Stiftungen hätten mit insgesamt 1,5 Millionen Preisgeld tief in die Tasche gegriffen.

