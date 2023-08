Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz hilft Ukraine: „Musik kann wahnsinnig viel Mut machen“

Kontakt nach Lwiw hat Rolf Ehlers von der rheinland-pfälzischen Landesmusikakademie seit seiner Studienzeit, erzählt er im Gespräch mit SWR2. Ehlers studierte in Freiburg und gab mit Studierenden0 Konzerte in der Lwiwer Philharmonie: „Wir haben uns schnell in diese charmante Stadt verliebt, die sehr viele multikulturelle, auch westeuropäische Züge in sich trägt.“

Als dann der Hilferuf aus Lwiw kam, war für Ehlers klar: wir wollen helfen. Konkret ging es um die Digitalisierung von Archiven – als Schutz vor Kriegsschäden.

Luftalarm in Lwiw

Besonders wichtig war laut Ehlers aber der direkte Kontakt zu den Menschen vor Ort, er reiste persönlich in die Ukraine: „Es gab da pralles Leben, das immer abrupt endet, wenn Luftalarm ist. Dann verkriecht man sich schnell in sichere Luftschutzkeller.“

Auch einen Gegenbesuch des Jugendsinfonieorchesters der Ukraine in Rheinland-Pfalz hat es mittlerweile gegeben. Ehlers hofft, dass diese Kontakte sich noch weiter intensivieren werden: „Es haben sich viele tolle Verbindungen ergeben, die wir in Zukunft ausbauen und hoffentlich in Friedenszeiten weiterführen können.“

Solange der Krieg noch läuft, findet Ehlers aber, kann Musik den Menschen in der Ukraine Mut machen.