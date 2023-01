„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“, schrieb der Religionsphilosoph Martin Buber. Würde er Zoom-Konferenzen oder Whatsapp-Chats dazuzählen? Wir verziehen uns ins Homeoffice, fragen Google nach dem Weg, vergleichen Waren bei Amazon und machen unseren Sorgen in Kommentarspalten Luft – oft in einem Ton, den wir Auge in Auge niemals anschlagen würden. Corona hat den Trend zur Kontaktvermeidung noch verstärkt. Wieviel digitale Distanz verträgt eine Gesellschaft? Brauchen wir mehr echte Begegnung? Bernd Lechler diskutiert mit Johannes Hepp - Psychologe und Autor, München, Prof. Dr. Jeanette Hofmann - Politikwissenschaftlerin, Wissenschaftszentrum Berlin, Dr. Rebekka Reinhard - Philosophin