Kurzhörspiel: Shortlist des ARD PiNball-Wettbewerbs 2021 (1/2) - Von Sehnsüchten und Verlusten

Am 2. und 3. November stellen wir die fünf Kurzhörspiele vor, die für den ARD PiNball nominiert worden sind. „Das halbleere Haus“ von Freya Siewert schaffte es auf die Shortlist des Wettbewerbs für die freie Hörspielszene. Die Großmutter ist an Alzheimer erkrankt und lebt nicht mehr zuhause – aber da sind noch all die Dinge, die an sie erinnern. Carsten Brandau entfaltet in seinem Hörspiel „Die goldene Börse der Sehnsüchte“ ein wahrhaft „pandemisches Theater“.

Musiktitel:

Intact & smiling

John Howard & The Night Mail

CD: John Howard & The Night Mail



All I've got

Harr & Hartberg

CD: Scar



I wished on the Moon

Diana Krall

CD: This dream of you