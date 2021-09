per Mail teilen

Fünf Kurzhörspiele stehen auf der Shortlist für den ARD PiNball 2020. Wir stellen die nominierten Stücke des Wettbewerbs für die freie Hörspielszene in SWR2 Tandem vor.

Vorgestellt in dieser Sendung:

"Re:Produktion" von Vivien Schütz und Stefanie Heim. Zwei Freundinnen leben in verschiedenen Zeitzonen - die eine in den USA, die andere in Deutschland. Mit Sprachnachrichten bleiben sie sich nah. Beide stehen vor einer wichtigen Entscheidung.

Im Hörspiel "Es gibt diese Namen. Es gibt diese Wut" vom Kollektiv HALM geht es um sexualisierte Gewalt, um Victim Blaming und um sehr viel Wut.

