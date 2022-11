Vor 28 Jahren fiel der Buß- und Bettag einem politischen Kompromiss zum Opfer. Dennoch gibt es den gesetzlichen Feiertag nach wie vor in Sachsen; auch Schüler*innen in Bayern und Berlin haben keinen Unterricht. Ein Feiertag, der nur für manche gilt? Nicht nur der Buß- und Bettag fällt durch merkwürdige und bisweilen verwirrende Regelungen auf.

Nur noch in Sachsen ein gesetzlicher Feiertag: Der Buß- und Bettag. IMAGO IMAGO / Shotshop

Buß- und Bettag: Ein Feiertag fällt der Pflegeversicherung zum Opfer

Als es im Jahr 1994 galt, Arbeitgeber*innen wegen steigender Belastungen durch die neu eingeführte Pflegeversicherung zu beschwichtigen, strichen Politiker*innen mit Wirkung für das Jahr 1995 den Buß- und Bettag als arbeitsfreien Tag.

Feiertage sind Ländersache Über die gesetzlichen Feiertage entscheiden in Deutschland die Bundesländer. Allein der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober wurde als Nationalfeiertag durch den Bund festgelegt. Acht weitere Feiertage gelten in allen 16 Bundesländern. Die Stadt Augsburg hat mit 14 Tagen die meisten Feiertage im Jahr, in Bayern gibt es 13 gesetzliche Feiertage. Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Saarland, Sachsen und Thüringen folgen mit jeweils zwölf Tagen. Zehn, und damit am wenigsten Feiertage pro Jahr, besitzen Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein

Nur in Sachsen ist er nach wie vor ein gesetzlicher Feiertag, weil hier in den 90er Jahren eine eigentümliche Regelung zulasten der Arbeitnehmer*innen getroffen wurde: Sie zahlen einen höheren Beitrag zur Pflegeversicherung, dafür behalten sie den Feiertag.

Volle Parkplätze in Sachsen-Anhalt: Der Buß- und Bettag bietet vielen in Sachsen eine günstige Option für einen Shopping-Ausflug in das benachbarte Bundesland. IMAGO IMAGO / Steffen Schellhorn

In Bayern sind Schüler*innen ebenfalls vom Unterricht befreit. Das Argument lautet hier: Arbeitnehmer*innen stehe es aufgrund der Feiertagsgesetze des Landes frei, aus religiösen Gründen am Buß- und Bettag unbezahlten Urlaub zu nehmen. Fände jedoch Unterricht statt, seien Lehrer*innen benachteiligt. In Berlin haben evangelische Schüler*innen die Möglichkeit, dem Unterricht am Buß- und Bettag fernzubleiben.

Seit dem Mittelalter wird der Buß- und Bettag als beweglicher Feiertag vor allem in Krisenzeiten begangen. Auch bei drohenden Gefahren wurde die Bevölkerung zu Gebet und Umkehr aufgerufen. Ende des 19. Jahrhunderts bekommt er einen festen Termin zugewiesen und wird seither am Mittwoch vor dem Ewigkeitssonntag gefeiert. Er gilt bis heute als wichtiger Feiertag der evangelischen Kirche. Da der Buß- und Bettag nach wie vor ein kirchlicher Feiertag ist, sind in manchen Bundesländern Tanzveranstaltungen verboten.

Fronleichnam: Kleinteiliger geht es kaum

Bei den Fronleichnamsprozessionen in der katholischen Oberlausitz tragen viele Frauen die katholische sorbische Festtagstracht, wie hier in Crostwitz. IMAGO IMAGO / epd

In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag. Auch in anderen Bundesländern gibt es die Möglichkeit, sich wegen religiöser Pflichten unbezahlt frei zu nehmen oder dem Unterricht fernzubleiben.

In Sachsen und Thüringen hingegen gilt Fronleichnam nur in überwiegend katholischen Gebieten als Feiertag. Neben dem Landkreis Eichsfeld, den Eichsfelder Ortschaften des Unstrut-Hainich-Kreises und Teilen des Wartburgkreises in Thüringen sind das in Sachsen einige größtenteils katholisch geprägte Gemeinden, in denen Angehörige der sorbischen Minderheit leben, wie etwa Panschwitz-Kuckau, Crostwitz oder Wittichenau.

Richtig verwirrend wird es, weil Eingemeindungen und Gemeindeauflösungen dazu führen, dass es den Feiertag teilweise nur in einzelnen Ortsteilen gibt, wohingegen die übrigen Bewohner weiterhin die Schule oder Arbeit besuchen müssen.

Das Hochfest der katholischen Kirche, das am Donnerstag nach Pfingsten gefeiert wird, erinnert an die Gegenwart Jesu Christi, die Umwandlung seines Leibs in geweihtes Brot und Wein und an das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. Damit wird an Fronleichnam das Sakrament der Eucharistie gefeiert. Gottesdienste werden vielerorts im Freien gefeiert. Eine Prozession schließt sich an, bei der die geweihte Hostie in einer Monstranz durch die Straßen getragen wird.

Das Augsburger Hohe Friedensfest: Eine absolute Besonderheit in Deutschland

Das Hohe Friedensfest ist der einzige städtische Feiertag bundesweit. IMAGO IMAGO / reportandum

Eine Kuriosität gibt es in Augsburg: Hier wird jährlich am 8. August das Augsburger Hohe Friedensfest gefeiert. Augsburg ist damit die Stadt mit den meisten Feiertagen in Deutschland, insgesamt sind es 14. Das Hohe Friedensfest ist bundesweit einzigartig, nur in Augsburg gibt es einen genuin städtischen Feiertag.

2018 wurde der Feiertag in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.

Das Augsburger Hohe Friedensfest geht auf den Westfälischen Frieden von 1648 zurück, der die konfessionelle Gleichstellung von katholischer, lutherischer und reformierter Kirche garantierte. Augsburger Protestanten begründeten das Fest zum Dank für die Möglichkeit, ihren Glauben künftig frei ausüben zu können. Das mehrwöchige Festprogramm behandelt gesellschaftspolitische Fragestellungen, die ein friedliches Zusammenleben in den Mittelpunkt stellen, es wird interkulturell und interreligiös begangen.

Weltkindertag: Ein Feiertag für die Außenwirkung

Der Weltkindertag ist ausschließlich in Thüringen ein Feiertag. 2019 passte der thüringische Landtag mit den Stimmen von Linken, SPD und Grünen das Feiertagsgesetz des Landes entsprechend an.

Ausschlaggebend war die Überlegung der Regierungsfraktionen, das Bundesland familienfreundlicher zu machen. Mit dem zusätzlichen Feiertag sollten die Bedürfnisse von Kindern und Familien mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.

1954 wird der Weltkindertag auf Empfehlung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Er soll dazu beitragen, die Rechte von Kindern zu stärken und die Freundschaft zwischen Kindern und Jugendlichen fördern. Zudem sollen sich die Regierungen dazu verpflichten, die Arbeit des Kinderhilfswerks UNICEF zu unterstützen. Der Weltkindertag am 20. September ist zu unterscheiden vom Internationalen Kindertag, der jährlich am 1. Juni gefeiert wird.

Mariä Himmelfahrt: Ein großer Feiertag – aber nur mancherorts

Der Legende nach sollen Jesus Jünger beim Öffnen des Grabs von Maria darin keinen Leichnam, sondern Rosenblüten und Kräuter gefunden haben. Deshalb gibt es nach wie vor den Brauch, an Mariä Himmelfahrt Kräuter zu weihen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Andreas Gebert

Hier wird es bereits beim Namen verwirrend: Mariä Himmelfahrt, auch genannt Mariä Aufnahme in den Himmel oder Heimgang Mariens, gilt nur im Saarland und – ähnlich wie Fronleichnam – in katholisch geprägten Gebieten des Freistaats Bayern als gesetzlicher Feiertag.

In vielen katholisch und orthodox geprägten Ländern ist Mariä Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag. In Bayern gilt das für rund 1.700 vorwiegend katholisch geprägte Gemeinden – in manchen Gebieten entsteht durch diese Regelung ein veritabler Flickenteppich.

An Mariä Himmelfahrt wird der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel gedacht; der Feiertag findet am 15. August statt und ist seit dem 5. Jahrhundert belegt. In Bayern ist der Feiertag auch unter der Bezeichnung Großer Frauentag bekannt, wohingegen Mariä Geburt am 8. September als Kleiner Frauentag bezeichnet wird. Besondere Bedeutung kommt an Mariä Himmelfahrt dem Brauch zu, Kräuter zu weihen. In der Vergangenheit wurden die an Mariä Himmelfahrt geweihten Kräuter bei Krankheit Mensch und Vieh verabreicht oder bei Unwetter ins Feuer geworfen. Vielerorts finden an Mariä Himmelfahrt Prozessionen statt, so etwa auch auf dem Bodensee die Fatima-Schiffsprozession.

Frauentag: Berlin gönnt sich einen zusätzlichen Feiertag

2018 führten die norddeutschen Bundesländer den Reformationstag als gesetzlichen Feiertag ein, Thüringen erklärte 2019 den Weltkindertag zum gesetzlichen Feiertag. Weil Berlin damit die wenigsten Feiertage in Deutschland hatte, wurden Stimmen laut, die einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag forderten. Die Initiative für den Frauentag als zusätzlicher Feiertag kam aus der SPD.

Linke, SPD und Grüne sprachen sich 2018 für den 8. März als arbeitsfreien Tag aus, um ein Zeichen für die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu setzen. Nach einem Beschluss aus dem Juni 2022 wird der Frauentag ab 2023 auch in Mecklenburg-Vorpommern ein gesetzlicher Feiertag sein.