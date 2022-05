Der offene Brief von prominenten Intellektuellen und Kulturschaffenden an Kanzler Scholz, der ein Ende der schweren Waffenlieferungen an die Ukraine forderte und letzte Woche in der Zeitschrift EMMA erschien, löste ein großes Medienecho und eine Diskussion aus. Wohl auch als Reaktion darauf, hat gestern der Kanzler schon wieder Post bekommen. Auf der Plattform Change.org und in der ZEIT veröffentlichten wiederum Prominente aus Kunst, Medien und Kultur um den früheren Grünen-Politiker Ralf Fücks einen offenen Brief, der sich jedoch FÜR die kontinuierliche Lieferung von Waffen an die Ukraine ausspricht. mehr...