Kunst und Geschichten – Ein Café im schwäbischen Ammertal

Von Annika Erichsen

"Zwei Schwestern aus dem Hause Haupt, wer hätts in Reusten je geglaubt - baun sich ein Haus am Kirchberg oben. Die einen freuts, die andern toben!" So steht es im Gästebuch des Bergcafés in Ammerbuch-Reusten, das die Schwestern 1954 eröffneten. Sie wollten nicht heiraten, das war damals vielen ein Dorn im Auge. 2018 haben die Großnichte und ihr Mann das Café wiedereröffnet. Sie hat dafür ihre Stelle bei der EU-Kommission in Brüssel aufgegeben. Er ist Künstler, macht Ausstellungen - und backt Kuchen.