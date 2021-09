Kulturschaffende in der Region vernetzen: Lena Landwehr ist Regionalmanagerin im Kreis Hohenlohe

Lena Landwehr kümmert sich als Regionalmanagerin für Kultur im Kreis Hohenlohe um eine Vernetzung von freien Künstlerinnen und Künstlern, Vereinen, Veranstaltern und Kultureinrichtungen. Dass sie während der Corona-Pandemie sofort auch die Rolle einer Krisenmanagerin übernehmen musste, hat sie anfangs zwar nicht erwartet, sagt sie in SWR2. Aber sie habe dabei gerade freischaffende Akteure unterstützen können, bei der Bearbeitung von Förderanträgen, bei Videoproduktionen und Livestreaming.

Ortskenntnis und kulturelles Know-How

Vor zwei Jahren hat die Bundeskulturstiftung in einem Pilotprojekt Kulturmanagerinnen wie Lena Landwehr bundesweit in den Regionen installiert und will bei einer Tagung am 12. Juni 2021 erstmals Ergebnisse auswerten.

Lena Landwehr stammt selbst aus Hohenlohe und verknüpft nach ihrem Studium der Unternehmenswissenschaften Ortskenntnis und fachliches Wissen, um Menschen in der Region auf Kulturangebote aufmerksam zu machen wie auch neue Angebote zu schaffen.

„Das kulturelle Angebot in ländlichen Räumen ist äußerst vielfältig geprägt, lebensnah und gemeinschaftlich“, sagt Landwehr, „geprägt auch durch die vielen Vereine und ehrenamtlichen Kulturschaffenden.“

Die Kultur in Hohenlohekreis präsentiert sich:

Kultur auf dem Land vernetzen und fördern

Oft stießen diese mangels Unterstützung jedoch an ihre Grenzen — da gehe es sowohl um die Suche passender Partner wie auch um die finanzielle Förderung der eigenen Arbeit. Oft reiche schon ein Hinweis, welche Möglichkeiten es dafür überhaupt gebe.

Ihre Hauptaufgabe als Regionalmanagerin sei es deshalb, so Landwehr, die Akteure entsprechend zu unterstützen. Aber sie schult auch Vereine, schreibt Newsletter, berät bei der oft komplizierten Beantragung von Förderungen.

Die Etablierungsphase für die Regionalmanager*innen im Kulturbereich sei nun bis Ende Juni abgeschlossen. Für die beteiligten Regionen sei das Pilotprojekt von großem Mehrwert, ist Lena Landwehr überzeugt. Sie freue sich auf die erste Regionalkonferenz im Kreis Hohenlohe, am 17. Juni 2021 in Künzelsau, bei der nun auch neue Kulturprojekte für die Region entwickelt werden sollten und an der im Livestream auch Interessierte teilnehmen können.