Die neue Kunstkonzeption für Baden-Württemberg setzt in beispielloser Weise auf die Kraft der Schwarmintelligenz. Schwerpunkte legt das grün geführte Ministerium gleichermaßen auf die Digitalisierung wie auf den ländlichen Raum. Angestoßen durch Corona, rückt Kunst-Staatssekretärin Petra Olschowski auch die soziale Situation der Kulturschaffenden in den Blick. Den Praxistest wird diese Kunstkonzeption bestehen müssen, wenn es im ersten Haushalt nach Corona darum geht, wer wieviel Geld bekommt.

Staatssekretärin Petra Olschowski hat dieser Kunstkonzeption ihren Stempel aufgedrückt

Baden-Württemberg ist ein Land der Kultur, das zeigt auch die neue Kunstkonzeption in beeindruckender Weise. Auf den Weg gebracht von einer Staatssekretärin, Petra Olschowski, die zunächst parteilos war und mittlerweile bei den Grünen eingetreten ist. Sie kommt aus der Kultur und hat mit ihrem großen Sachverstand der Publikation ihren Stempel aufgedrückt.

Auch wenn sie einen halben Schritt hinter ihrer Ministerin steht: Diese Konzeption ist ihre Konzeption, in die viele Jahre Erfahrung aus der Arbeit an der Basis eingeflossen sind.

Handlungsempfehlungen für die Digitalisierung von Kultureinrichtungen

Die Kunstkonzeption schaut auf die Fragen dieser Zeit. Am wichtigsten ist die Digitalisierung. Es geht darum, wie sich Kultureinrichtungen wandeln müssen, damit sie zukunftsfähig bleiben, und welche neuen gesellschaftlichen Bündnisse dafür nötig sind.

Die Inhalte der letzten Konzeption „Kultur 2020“ wurden in einen kiloschweren Katalog gegossen. Das neue Buch „Dialog | Kulturpolitik für die Zukunft“ ist handlicher und weniger als halb so dick, und am Ende der entsprechenden Kapitel stehen erstmals übersichtliche Handlungsempfehlungen.

Ein großes Kapitel zur Kultur im ländlichen Raum

Gleichfalls zum ersten Mal widmet sich in einer Kunstkonzeption ein großes Kapitel der Kultur im ländlichen Raum. Um sinnvolle Perspektiven zu entwickeln, fanden drei Veranstaltungen statt, in Singen, Ettlingen und Lauchheim. Wann kam es im Bereich der Kultur mal vor, dass die große Politik nicht nur die sogenannte Provinz betrachtete, sondern sich nicht zu schade war, eben dorthin zu gehen, um vor Ort auf Augenhöhe mit den Beteiligten zu diskutieren?

Beispielloser Beteiligungsprozess

Petra Olschowski hat einen Beteiligungsprozess angestoßen, den es so noch nie gegeben hat: mit 14 Veranstaltungen an acht Orten, auf denen sich 1250 Menschen sich austauschen und kennenlernen konnten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach gestern von einem „kulturellen Gesprächsmarathon“.

Natürlich kann man fragen, ob das in dieser Größe wirklich nötig war. Doch wie bei jedem Kongress sind die Gespräche am Rand das Allerwichtigste, um sich zu vernetzen und Ideen zu entwickeln.

Empfehlung für faire Künstlerhonorare

Einiges hat das Wissenschaftsministerium während der Arbeit an der Konzeption schon auf den Weg gebracht: So wurden in den Landesmuseen 20 feste Stellen für Digitalmanager geschaffen und in sechs Landkreisen sind nun Regionalmanager Kultur am Start.

Verstärkt durch Corona ist die soziale Lage der Künstler und Künstlerinnen stärker in den Blick gerückt. Die klare Empfehlung: dass Projektmittel künftig auch faire Künstlerhonorare beinhalten sollen. Ein frommer Wunsch, der sich in der Praxis bewähren muss.

Bewährungsprobe der Kunstkonzeption im ersten Doppelhaushalt nach Corona

Und es gibt eine Frage, vor der sich aktuell jeder drückt: Wie werden künftig Mittel umgeschichtet? Seit ihrem Antritt vor neun Jahren hat Ministerin Theresia Bauer es geschafft, den Kulturetat in Baden-Württemberg um nahezu 40 % zu erhöhen. Das wird künftig nicht mehr möglich sein.

Wofür wird im ersten Doppelhaushalt nach Corona wieviel ausgegeben? Hier wird sich die Kunstkonzeption bewähren müssen. Wieviel Entschlossenheit hinter den schönen Worten steht, das sehen wir dann.