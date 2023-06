Schafft es die Bundesregierung, 18-jährige mit dem kostenlosen Kulturpass in Theater und Buchhandlungen zu locken? Laut Vera Allmanritter vom Institut für kulturelle Teilhabeforschung hat ein ähnliches Angebot in Frankreich vor allem den Absatz japanischer Mangas gefördert. Dennoch sei dies auch das ein Weg, junge Menschen zum Lesen zu bewegen, so Allmanritter in SWR2.

Kulturpass ab 14. Juni für alle, die 2023 18 Jahre alt werden Ab dem 14. Juni gibt es für Jugendliche, die im Jahr 2023 18 Jahre alt werden, den Kulturpass im Wert von 200 Euro für Kulturveranstaltungen und Medien. Die Bundesregierung möchte damit jungen Menschen den Zugang zu Kultur ermöglichen, aber auch die Kulturstätten unterstützen, die nach der Corona-Pandemie mit mangelnder Auslastung kämpfen. Keine Onlinekäufe mit dem Kulturpass möglich In Deutschland dürfen nur Bücher im Laden, aber nicht online gekauft werden, das sei problematisch. Allmanritter beschäftigt sich schon lange mit Nichtbesucherforschung. Demnach ist es nicht nur eine Frage des Geldes, ob 18-jährige ins Theater gehen oder nicht. Es liege auch an der Sozialisation. Interessieren sich die 18-jährigen überhaupt für die die Kulturhäuser? „Erstmal brauche ich ein Interesse an einem Angebot, sonst spielt es gar keine Rolle, wieviel es kostet. Und tatsächlich ist eher auch die Frage: Inwieweit empfinden denn die 18-jährigen diese Häuser überhaupt als interessantes Angebot? Oder ist es vielleicht auch so, dass sie es ein bisschen steif finden und das Gefühl haben, da gehören sie gar nicht so richtig hin?“ KulturPass-App herunterladen Ab dem 14. Juni 2023 können 18-Jährige die KulturPass-App heruntergeladen. Das Budget von 200 Euro kann für Konzerte, Kino-, Museums- und Theaterbesuche oder für den Kauf von Büchern und Platten nutzen.