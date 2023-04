Dank sechs Millionen vom Bund: Sanierung des Wormser Doms geht weiter

Bis Juni noch ohne Baugerüst: der Kaiserdom St. Peter zu Worms, der kleinste der drei rheinischen Kaiserdome neben Mainz und Speyer. picture-alliance / Reportdienste Schoening

Die seit 2001 laufende Außensanierung des Wormser Doms kann mit Hilfe eines Bundeszuschusses von fast sechs Millionen Euro nun weitergehen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) bewilligte „als Projektförderung für die Instandsetzung und Sanierung des Domes zu Worms 5,75 Millionen Euro“, wie es in einem von der Domgemeinde veröffentlichten Schreiben heißt.

Teilsanierung bereits von 2002 bis 2018

Für die verbleibenden Arbeiten sind laut Domgemeinde insgesamt rund 12,3 Millionen Euro veranschlagt. Davon übernehme der Bund fast die Hälfte. Den weiteren Teil steuere das Bistum Mainz bei. Die Außenrenovierung des Wormser Doms soll bis 2032 abgeschlossen werden. Von 2002 bis 2018 war der Wormser Dom bereits teilweise eingerüstet und für rund 15 Millionen Euro teilweise saniert worden.

Katholische Kirche will „Gebäudeerhaltungslast“ deutlich reduzieren

Der Diözesanbaudirektor des Bistums Mainz, Johannes Krämer, betonte: „Dass wir in solchen Zeiten, in denen in der Kirche die Mittel knapper werden, die Domsanierung in Worms nun fortsetzen, ist keineswegs selbstverständlich.“

Zeitgleich werde seit 20 Jahren auch schon der Mainzer Dom saniert. Im Bistum liefen momentan Prozesse mit dem Ziel, die „Gebäudeerhaltungslast deutlich zu reduzieren“, indem man auf allen Ebenen frage, welche Gebäude wirklich gebraucht werden.