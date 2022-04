SWR Koproduktion: Podcast „Breitscheidplatz“ für Grimme Online Award nominiert

Mit dem Grimme Online Award zeichnet das Grimme-Institut seit 2001 qualitativ hochwertige Online-Angebote aus. Am 27.4.2022 wurden die diesjährigen Nominierten bekanntgegeben, der SWR ist für den Podcast „Breitscheidplatz“ in der Kategorie Information nominiert.

Nominiert für einen Grimme Online Award: Der vom SWR koproduzierte Podcast „Breitscheidplatz“. DASDING

Nominiert wurden Online-Angebote in vier verschiedene Kategorien: Information, Wissen und Bildung, Kultur und Unterhaltung sowie Spezial. Unter den Nominierten finden sich Projekte wie der Instagram-Account „@inichtsophiescholl“ oder das Ukraine-Angebot des Katapult-Magazins.

„Breitscheidplatz“ in der Kategorie Information nominiert

Der vom SWR koproduzierte Podcast „Breitscheidplatz“ ist nominiert in der Kategorie Information und klärt Fragen rund um den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin am 19.12.2016: Hätte der schlimmste islamistische Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik verhindert werden können? Ist die Tat wirklich aufgeklärt? Und könnte sich so ein Attentat wiederholen? Der Podcast kann in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, angehört und abonniert werden.

Breitscheidplatz

Wer die Preisträger des Grimme Online Award sind, wird am 23. Juni 2022 bei der Preisverleihung in der Kölner Flora bekannt gegeben.