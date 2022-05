José Miguel Arenas Beltrán aka Valtonyc: seit 2018 notgedrungen im belgischen Exil picture-alliance / Reportdienste ASSOCIATED PRESS | Virginia Mayo

Der in Spanien wegen Terror-Verherrlichung verurteilte Rapper Valtònyc wird von Belgien nicht in das EU-Partnerland ausgeliefert. Das entschied ein belgisches Gericht am 17. Mai in Gent, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Ein früheres Urteil derselben Instanz hatte der belgische Kassationshof im Januar in Teilen aufgehoben. Deshalb musste das Gericht in Gent sich erneut mit dem Fall befassen. Die Staatsanwaltschaft kann noch einmal Rechtsmittel einlegen.

Verurteilt wegen Terrorverherrlichung und Beleidigung des Königshauses

Der Rap-Musiker aus Mallorca - mit bürgerlichen Namen Josep Miquel Arenas - wurde 2017 wegen seiner Texte in seinem Heimatland zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, Politiker mit dem Tod bedroht, Terrorismus verherrlicht sowie die spanische Königsfamilie beleidigt zu haben.

Seit 2018 lebt Valtònyc im belgischen Exil. Die spanische Justiz hat bereits viermal vergeblich beantragt, dass er ausgeliefert wird. Mit dem Fall hatte sich auch der Europäische Gerichtshof befasst.

„Der Bourbonenkönig und seine Aktivitäten – man weiss nicht, ob er Elefanten jagt oder bei Prostituierten weilt.“

Rapper beruft sich auf Meinungsfreiheit

Valtonyc soll die umstrittenen Songtexte 2012 verfasst haben, als er 18 war. Er hatte während der Verfahren gegen ihn argumentiert, die Texte von Rappern müssten provozieren und sollten vom Recht auf Meinungsfreiheit geschützt werden. Spanische Gerichte wiesen das zurück.