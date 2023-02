Nur die Dachmarken Stern, Brigitte und GEO bleiben, alle Ableger wie „Geo Epoche“, „Brigitte Woman“ und „View“ werden eingestellt. picture-alliance / Reportdienste Foto: Christian Charisius

RTL Deutschland will im Zuge der Neuausrichtung seiner Zeitschriften-Sparte 700 Stellen des früheren Verlags Gruner + Jahr streichen. Der Konzern fokussiere sich auf Kernmarken wie „GEO“, „Gala“ und „Capital“, die insgesamt etwa 70 Prozent der heutigen Publishing-Umsätze ausmachten, teilte RTL am 7. Februar in Köln mit. Es werden demnach von bislang 1.900 Stellen rund 500 am Standort Hamburg abgebaut und außerdem etwa 200 durch den geplanten Verkauf von Titeln auf neue Eigentümer übergehen.

Kostensenkungen und Investitionen in Kernmarken wie „Stern“ und „GEO“

Eine sich rasch verändernde Medienlandschaft und die herausfordernde gesamtwirtschaftlichen Lage habe zu einer Überprüfung des Publishing-Geschäfts von RTL Deutschland geführt. Neben Kostensenkungen in allen Bereichen will das Medienhaus bis 2025 aber auch auch 80 Millionen Euro in Kernmarken wie dem „Stern“ investieren. „Unser Ziel ist es, die führende Position und publizistische Relevanz von RTL Deutschland weiter zu stärken“, so , Thomas Rabe, Geschäftsführer von RTL Deutschland.

DJV: verheerender Aderlass für den Medienstandort Hamburg

Die Kölner TV-Gruppe RTL Deutschland fusionierte 2021 mit dem Hamburger Magazinverlag Gruner + Jahr unter dem Dach des Bertelsmann-Konzerns. Im September 2022 waren Pläne öffentlich geworden, nach denen einige der Gruner + Jahr Print-Magazine zur Disposition gestellt wurden.

Aus für „Guido“ und „Barbara“

Erhalten bleiben sollen nun nur die Kernmarken, ihre Ableger werden eingestellt wie auch die Magazine „Guido“ um den Designer Guido Maria Kretschmer und „Barbara“ um TV-Moderatorin Barbara Schöneberger. Einen Verkauf prüft RTL unter anderm für „Art“ und „P.M.“ sowie für die Beteiligung am Fußball-Magazin „11 Freunde“.