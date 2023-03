per Mail teilen

„Der ORF gehört allen, daher soll er auch von allen bezahlt werden," lautet die Devise der Haushaltsabgabe mit der künftig der ORF finanziert werden soll. picture-alliance / Reportdienste Daniel Kalker

In Österreich ändert sich zum kommenden Jahr das Rundfunkfinanzierungsmodell. Darauf einigsen sich die Regierungsfraktionen von ÖVP und Grünen. Künftig soll es demnach auch in Österreich eine geräteunabhängige und haushaltsbezogene Abgabe, den „ORF-Beitrag“ geben. Dies gaben Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und die grüne Fraktionsvorsitzende Sigrid Maurer bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am 23. März bekannt.

Die monatliche Abgabe soll bei 15 Euro liegen - plus Landesabgaben, die aktuell um die fünf bis sechs Euro liegen. Insgesamt solle es für die Zahlenden etwas günstiger werden, hieß es.

„Wir bekennen uns (...) zu einem finanziell nachhaltigen Fortbestand des international renommierten RSO.“

Einsparung des Radio-Symphonieorchesters vom Tisch

Auch der Fortbestand des Radio-Symphonieorchesters (RSO) des österreichischen Rundfunks (ORF) scheint gesichert. Die drohende Einsparung des Symphonieorchesters sei vom Tisch, sagte Östereichs grüne Fraktionschefin Maurer in der Pressekonferenz. In einem im Februar veröffentlichten Sparplan des ORF war das Orchester aus Sparzwängen infrage gestellt worden. Nach Bekanntwerden der Pläne kam es zu Protesten und Petitionen.

Die Änderung des Finanzierungsmodells in Östereich hatte der Verfassungsgerichtshofs notwendig gemacht. Er hatte dem Gesetzgeber vorgeschrieben, künftig auch das ausschließliche Streamen von ORF-Inhalten zum Beispiel auf Laptops kostenpflichtig zu machen.