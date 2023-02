Baden-Württemberg installiert Netzwerk für mehr Inklusion in der Kultur

per Mail teilen

„Barrieren senken“ soll in Baden-Württembergs Kultureinrichtungen mehr bedeuten als nur Parkplätze auszuweisen. picture-alliance / Reportdienste CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Das Zentrum für Kulturelle Teilhabe (ZfKT) der Landesregierung Baden-Württemberg hat sieben Kultureinrichtungen ausgewählt, die zusammen ein Netzwerk für mehr Inklusion bilden sollen. Die Einrichtungen sind Teils des Kooperationsprogramm „Kurswechsel Kultur – Netzwerk. Richtung. Inklusion.“ Unterstützt werden sie vom ZfKT und der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) in ihrer Weiterentwicklung „zu mehr inklusiver Teilhabe in ihren Institutionen“, wie die LKJ am 31. Januar mitteilte.

„Die Einrichtungen sollten in ganz Baden-Württemberg verteilt sein, um so ein landesweites Band der Inklusion zu schmieden."

Eine sechsköpfige Expert*innenjury hat für das auf 2,5 Jahre angelegte Projekt die Einrichtungen ausgewählt. Mit dabei sind das Junge Ensemble Stuttgart, das LTT in Tübingen, das Nationaltheater Mannheim, das Theater Konstanz, das Stuttgarter Theater Rampe, das Mannheimer Künstlerhaus zeitraumexit und das Zeppelin Museum Friedrichshafen.

Für die sieben Häuser steht ein Fördertopf für inklusive Projekt zur Verfügung. Als Netzwerk sollen sie sich austauschen und neue Ideen für mehr Inklusion entwickeln.