Staatsministerin Roth kündigt „Kulturfonds Energie“ als Finanzhilfe für Kulturbranche an

Claudia Roth forderte schon im August alle Kultureinrichungen auf, Energie überall einzusparen, „ohne die Funktionsfähigkeit von Kultureinrichtungen zu gefährden.“ picture-alliance / Reportdienste Geisler-Fotopress | Michael Kremer/Geisler-Fotopress

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat der Kulturbranche finanzielle Hilfe in der aktuellen Energiekrise angekündigt. Sie wolle „eine Art 'Kulturfonds Energie' bereitstellen“, sagte Roth der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ in der Ausgabe vom 14. Oktober. Greifen solle die Hilfe ab Januar, allerdings rückwirkend ab Oktober.

Vorbild 20 Prozent Energieeinsparung

Welchen finanziellen Umfang die Unterstützung haben soll, sagte Roth nicht, sprach aber von einer „substanziellen Summe“. Die Grünen-Politikerin forderte von den Verantwortlichen in der Kulturbranche im Gegenzug, dass sie „sich solidarisch verhalten und alles dafür tun, Energie einzusparen“. Bei den vom Bund geförderten Einrichtungen habe man als Ziel zwanzig Prozent Energieeinsparungen vorgegeben, was viele schon machen würden, so Roth.

Umgewidmete Etatposten als Finanzhilfen

Zur Finanzierung des Programms will die Ministerin Gelder aus dem Sonderfonds für Kulturveranstaltungen umwidmen, die bisher nicht abgerufen wurden. Nach Roths Worten geht es dabei um „mindestens eine Milliarde Euro“. Einrichtungen wie der Deutsche Kulturrat gehen laut dem Bericht sogar von 1,8 Milliarden Euro aus. „Wie viel Geld tatsächlich noch da ist, ermitteln wir gerade zusammen mit dem Bundesfinanzminister“, sagte Roth.

Gleichzeitig forderte sie die Länder auf, die Kulturbranche in der Energiekrise ebenfalls zu unterstützen. Ziel ihres Fonds sei es, die Schließung von Kultureinrichtungen unbedingt zu vermeiden. „Denn dann hat unsere Demokratie keine Stimme mehr“, unterstrich die Ministerin.