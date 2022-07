Kritische „Mein Kampf“-Ausgabe jetzt frei im Internet verfügbar

Als Landesbeauftragter von Baden-Württemberg gegen Antisemitismus wird Michael Blume selbst beschimpft und bedroht: "Wenn man sich gegen diesen Hass stellt, wird man selbst angegriffen. ,, In Baden-Württemberg sei seit Jahren ein Rückgang der Kriminalität zu verzeichnen, aber ein Anstieg der Hass-Verbrechen". Michael Blume in SWR2: ,,Das muss man sich mal klar machen. Der Hass im Internet nimmt zu. Da radikalisieren sich die Leute. Es sind nicht mehr Rassisten als früher, aber die heizen sich jetzt im Netz dualistisch auf". Für sein unermüdliches Engagement gegen Antisemitismus wird Michael Blume in Stuttgart mit der Otto-Hirsch-Auszeichnung geehrt.

