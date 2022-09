Mexikanischer Millionär behauptet, Werk von Frida Kahlo für NFT-Aktion verbrannt haben

per Mail teilen

Gilt als „teuerste" Malerin Lateinamerikas und liefert den Rohstoff für NFTs: Frida Kahlo - mit einer Olmec Figur. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Nickolas Muray

Ein Kryptowährungs-Unternehmer hat nach eigenen Angaben eine Zeichnung der mexikanischen Malerin Frida Kahlo verbrannt, um NFT-Kunst zu erzeugen. NFTs („Non-fungible Token“) ermöglichen es, digitale Inhalte mit einem nicht austauschbaren Besitzzertifikat zu versehen. Das Kulturministerium in Mexiko prüft nun die Authentizität des Werkes. „In Mexiko ist die vorsätzliche Zerstörung eines Kunstdenkmals ein Straftatbestand“, heißt es in einer am 27. September veröffentlichten Mitteilung.

Verbrennung in Miami

Die Aktion des Unternehmers Martín Mobarak soll Ende Juli in Miami stattgefunden haben. In einem von ihm veröffentlichen Video ist zu sehen, wie er bei einer Veranstaltung zunächst die Zeichnung „Fantasmones siniestros" (Unheimliche Geister) aus ihrem Rahmen herausnimmt. Dann zündet er das Werk über einem Glas mit Trockeneis an.

Millionär Martin Mobarak

Zeichnung stammte aus Kahlos Tagebuch

Mobarak hatte Medienberichten zufolge das 15 mal 23,5 Zentimeter große Bild im Jahr 2015 gekauft. Er soll dafür zehn Millionen US-Dollar (rund 10,3 Mio Euro) bezahlt haben. Nun will er 10.000 NFTs des Bildes für wohltätige Zwecke verkaufen. Die Original-Zeichnung stammt aus einem persönlichen Tagebuch von Kahlo (1907-1954).