Deutschland nominiert Modernen Tanz und Flößerei für Immaterielles Kulturerbe

Floß auf dem Rhein: Nach dem Sturm Lothar wurde 2001 auf dem Rhein ein Riesenfloß für das Kunst- und Kulturprojekt „Europa im Fluss“ im Rheinhafen von Rheinau-Freistett gebaut – das Ziel war Rotterdam. picture-alliance / Reportdienste dpaweb | Rolf_Haid

Der Moderne Tanz und die Flößerei könnten Ende November in die UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen werden. An der Nominierung dieser beiden Kulturtechniken ist Deutschland beteiligt, wie die Deutsche UNESCO-Kommission am 16. November in Bonn mitteilte. Über die internationale Liste entscheidet der Ausschuss der Weltkulturorganisation, der sich aus 24 Vertragsstaaten zusammensetzt.

„Flößerei ist der Transport von Holz auf dem Wasserweg aus holzreichen in holzärmere Gebiete. In der Vergangenheit hat die Flößerei in Deutschland angesichts eines riesigen Holzbedarfs in allen Lebensbereichen der Gesellschaft eine herausragende Rolle gespielt.“

Flößerei-Nominierung im Verbund mit anderen Ländern

An der Nominierung der Flößerei beteiligen sich demnach auch Lettland, Österreich, Polen, Spanien und Tschechien. Insgesamt seien mehr als 50 Kulturformen aus aller Welt für die internationale Liste nominiert, darunter die Kampfkunst Kun Lbokator aus Kambodscha, die Imkerei in Slowenien und der Rai, Popmusik aus Algerien. Der UNESCO-Ausschuss tagt vom 28. November bis zum 3. Dezember in der marokkanischen Hauptstadt Rabat.

„Der Moderne Tanz umfasst die zu Beginn des 20. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum entstandenen und bis heute lebendigen modernen Tanzstile und Ausbildungstraditionen der Rhythmus- und Ausdruckstanzbewegung.“

131 Kulturformen in nationaler Liste des Immateriellen Kulturerbes

Formen und Träger des Immateriellen Kulturerbes sollen beispielhaft für Kreativität, Innovationsgeist und Wissen der Gesellschaft stehen. Ziel der Liste ist es, gelebte Traditionen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die deutsche Liste verzeichnet bislang 131 Kulturformen, darunter auch die Flößerei und der Moderne Tanz, sowie 14 Modellprogramme zur Erhaltung Immateriellen Kulturerbes.