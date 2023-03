Hip Hop bis Zirkus: Deutschland kürt 13 mal neues „Immaterielles Kulturerbe“

Welterbefähig. Hier werden artistische und akrobatische Fertigkeiten weitervermittelt und ausgeübt: die Akrobaten des Circus Roncalli. picture-alliance / Reportdienste POP-EYE/Christian Behring

Das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Deutschland wird um 13 Einträge erweitert. Außerdem wurden zwei Modellprogramme gewürdigt, die beispielhaft zeigen, wie das Immaterielle Kulturerbe bewahrt werden kann, wie die Deutsche Unesco-Kommission am 15. März in Bonn mitteilte. Die Kulturministerkonferenz hatte mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien die Auswahlempfehlungen des Fachkomitees Immaterielles Kulturerbe der Deutschen Unesco-Kommission bestätigt. Das Bundesweite Verzeichnis umfasst demnach jetzt 144 „Formen gelebter Kultur in Deutschland“.

Zu den Neuaufnahmen gehören unter anderen die Hip-Hop-Kultur in Heidelberg und ihre Vernetzung in Deutschland, der Zirkus als eigenständige Form der Darstellenden Kunst, Bau und Nutzung des Spreewaldkahns, das Singen des Steigerlieds und die klassische Reitlehre in Deutschland.

Neues deutsches Immaterielles Kulturerbe: Hip-Hop-Kultur in Heidelberg

„Die Entstehung von Hip-Hop in Heidelberg geht zurück auf die in den 1970er Jahren in der South Bronx von New York entstandene Hip-Hop-Kultur. Aufgrund der historischen Rolle Heidelbergs gilt die Stadt als Erinnerungsort für die Entwicklung der deutschsprachigen Hip-Hop-Kultur.“

Die Unesco unterstützt nach eigenen Angaben seit 20 Jahren die Weitergabe, Dokumentation und den Erhalt lebendiger Traditionen in Tanz, Theater, Musik, Naturwissen, von Handwerkstechniken und mündlichen Überlieferungen. Das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes soll exemplarisch zeigen, „welche lebendigen kulturellen Traditionen und Ausdrucksformen in Deutschland praktiziert und weitergegeben werden“.