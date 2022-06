Im Schnitt fast zwei Stunden täglich: 98% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland nutzen Onlinemedien

Beliebt bei Kindern und Jugendlichen sind Youtube, Instagram und TikTok, unrelevant dagegen Facebook und Twitter. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Annette Riedl

Kinder und Jugendliche in Deutschland sind täglich im Schnitt fast zwei Stunden im Internet unterwegs. Das ist ein Ergebnis einer am 9. Juni in Berlin vorgestellten Befragung des Digitalbranchenverbands Bitkom zum Onlineverhalten junger Menschen. Der Wert steigt dabei mit dem Alter an, jüngere Kinder sind am wenigsten im Netz aktiv. Die Untersuchung ergab auch, dass so gut wie alle Kinder und Jugendliche (98 Prozent) im Alter zwischen sechs und 18 Jahren heutzutage ein Smartphone oder ein Tablet benutzen.

Video schauen und Chatten am beliebtesten

Besonders beliebt sind Messengerdienste zum Chatten und Plattformen zum Abrufen von Videos. 86 Prozent der Kinder und Jugendlichen schicken laut der Befragung, die auf den Selbstauskünften von mehr als 900 jungen Menschen beruht, zumindest gelegentlich Chatnachrichten. 81 Prozent gucken mindestens ab und zu Filme oder Serien. 71 Prozent hören Radio oder Musik, 69 Prozent suchen nach nützlichen Informationen für Schule oder Ausbildung.

Medienschulung für Kindergarten und Grundschule gefordert

Die junge Generation müsse „frühzeitig begleitet und angeleitet werden“, um sich handlungssicher und selbstbestimmt in der digitalen Welt bewegen zu können, betonte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Gerade in Kindergärten und Grundschulen dürften digitale Technologien nicht tabuisiert werden, sondern müssten „spielerisch in den Alltag der Kinder integriert“ werden.

Denn: Smartphones gehören laut Umfrage ab dem Grundschulalter dazu. 21 Prozent der 6- bis 9-Jährigen besitzen nach eigenen Angaben ein Smartphone, 36 Prozent in dieser Altersgruppe ein Tablet.

Die Analyse basiert auf einer repräsentativen Befragung von 920 Kinder und Jugendlichen durch das Bitkom-eigene Institut Bitkom Research. Bitkom ist der Verband der deutschen Digitalwirtschaft. In ihm sind etwa Firmen aus dem Internet-, Software sowie Telekommunikationssektor zusammengeschlossen.