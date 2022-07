Baden-Württemberg erprobt „Bildungspass Kultur“

Bietet wie die Staatsgalerie und die Staatstheater Stuttgart kostenfreien Eintritt mit dem „Bildungspass Kultur“: Kunstmuseum Stuttgart Dirk Wihelmy

Mit einem Pilotprojekt will das baden-württembergische Kultusministerium junge Menschen an Kunst und Kultur heranführen. Nach den Sommerferien wird es in der Metropolregion Stuttgart einen „Bildungspass Kultur“ geben, teilte Ministerin Theresa Schopper (Grüne) am 27. Juli in Stuttgart mit. Teilnehmende Schüler*innen erhalten kostenfreien Eintritt zu vier verschiedenen Kulturveranstaltungen, müssen danach aber eine eigenständige schulische Leistung dazu bringen.

„Schülerinnen und Schüler können auf eigene Faust kulturelle Angebote nutzen und dabei ihre Freude an Kunst und Kultur ausleben oder neu für sich entdecken."

Diese Leistung, die etwa aus einem Referat oder einem Erfahrungsbericht bestehen kann, wird am Ende des Schuljahres gemeinsam mit dem Zeugnis bescheinigt. Ganz besonders freut sich die Ministerin nach eigenen Worten darüber, dass der „Bildungspass Kultur“ individuelle Veranstaltungs- und Museumsbesuche auch Jugendlichen ermögliche, die sonst nur wenig Geld dafür zur Verfügung hätten.

Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit

Der „Bildungspass Kultur“ soll den Angaben zufolge Schüler darin bestärken, Eigeninitiative zu entwickeln und unabhängig von schulischen Veranstaltungen kulturelle Angebote wahrzunehmen, die sie persönlich interessieren. Als kostenfreies Angebot ziele der Bildungspass darüber hinaus darauf ab, die Teilhabe an Kunst und Kultur unabhängig vom persönlichen Hintergrund der Schüler zu fördern. Damit soll er zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen.