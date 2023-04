Baden-Württemberg fördert Klimaschutz in Kultureinrichtungen

Eines der zehn Leuchturmprojekte der Klimastiftung: das frisch renovierte Theater Lindenhof in Melchingen auf der Schwäbischen Alb. picture-alliance / Reportdienste Silas Stein

Die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg will ihre Angebote zum Klimaschutz in Kultureinrichtungen ausbauen. Es gelte, Kultureinrichtungen bei der Einsparung von klimaschädlichen Treibhausgasen noch stärker zu unterstützen. Mit 250.000 Euro werde daher das bereits laufende Programm „Klimaschutz in Kultureinrichtungen“ fortgesetzt und ausgebaut, teilte die Stiftung am 17. April in Stuttgart mit.

„Insbesondere Kultureinrichtungen erreichen viele Menschen und setzen wichtige gesellschaftliche Impulse – diese Eigenschaften möchten wir für den Klimaschutz nutzen.“

Weiterbildungsakademie für Klimamanagement in Kultureinrichungen

Das Programm unterstützt Kulturinstitutionen in Baden-Württemberg dabei, Klimaschutzkonzepte zu entwickeln und ihre Treibhausgas-Emissionen zu bilanzieren. Dafür soll auch zusätzlich eine Weiterbildungsakademie für Klimamanagement entstehen. Das Programm mit zehn ausgewählten Kultureinrichtungen war im vorigen Herbst gestartet.

Das Ziel sei, Leuchttürme mit bundesweit vorbildlichen Klimaschutzkonzepten im Kulturbereich zu schaffen und Tandem-Partnerschaften ins Leben zu rufen, in denen größere Kulturinstitutionen, die bereits Kenntnisse im Bereich Betriebsökologie gesammelt haben, ihr Wissen an Einrichtungen ohne Vorkenntnisse weitergeben.