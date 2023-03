Baden-Württemberg erhöht Förderung für Games made im Ländle

In Köln tobt gerade die Gamescom, die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele - gemessen an der Ausstellungsfläche und der Besucheranzahl. Zahlreiche Hersteller aus aller Welt präsentieren dort mit viel Selbstbewusstsein ihre neue Soft- und Hardware, denn die Branche bezeichnet das Computerspiel oft als „Leitmedium des 21. Jahrhunderts“. Ein Medium, bei dem es längst nicht nur ums Spielen geht, sondern bei dem auch der Sound eine immer größere Rolle spielt. Tobias Nowak, selbst leidenschaftlicher Gamer, mit einem Blick in die Geschichte der Computerspiel-Musik vom einfachen „Ping“ bis zur großen Orchestermusik in Games.