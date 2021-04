CDU-Chef Armin Laschet wollte die Ostertage nutzen, um mal über wirkungsvolle Corona-Maßnahmen nachzudenken. So hat er es letzten Mittwoch im ZDF-heute journal angekündigt. Das hat für viel Häme und Spott im Netz gesorgt. Unter dem Hashtag #laschetdenktnach wurden auf Twitter Fotos von einem nachdenklichen Laschet und seinen tiefen Gedankengängen gepostet. Laschet denkt über die großen Fragen des Lebens nach, zum Beispiel: „Wenn Mandelöl aus Mandeln gemacht wird, woraus wird dann Babyöl gemacht?“ Es blieb also spannend, was bei Laschet rauskommt, wenn er fertig gedacht hat. Gestern, an Ostermontag, war er dann soweit. mehr...