Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum der Band Tocotronic hat das Who is Who der deutschen Zeichner*innen ihre liebsten Songs der Band als Comics gezeichnet. Die Idee dazu hatte Michael Büsselberg, zusammen mit dem Mainzer Ventil Verlag hat er die zehn Comics in dem Band „Sie wollen uns erzählen“ herausgebracht. Manche der Comics sind wie richtig gute Musikvideos, andere drücken das Gefühl der Songs in Farbe aus. Und dann gibt es noch die, die sich vom Text lösen und eine ganz eigene Interpretation geben. Für den ultimativen Tocotronic-Kick hört und liest man Song und Comic gleichzeitig.





Buchkarte:

Zehn TOCOTRONIC Songcomics

Michael Büsselberg (Hg.)

Hardcover, farbig

128 Seiten

November 2020

25,00 €(D) mehr...