„TikTok ist auch für Journalisten eine sehr gute Quelle zur Recherche”, sagt Marcus Bösch. Er ist selbst Journalist und spezialisiert auf Social Media, insbesondere auf das Videoportal TikTok und weiß, „man muss nur die Codes richtig dechiffrieren können und erkennen, was ist echt und was nicht”.

Die Plattform sei eine unverzichtbare Quelle zur Information geworden, denn 40 Millionen Russinnen und Russen sind hier vertreten und haben auf der Plattform in den vergangenen Wochen aus Autos heraus oder an Bahnübergängen ihren Alltag gefilmt. „So wurde dokumentiert, wie schweres russisches Gerät an die ukrainische Grenze gebracht wurde und sich die herannahende russische Invasion ausgebaut hat”, sagt Marcus Bösch im Interview mit SWR2 Kultur Aktuell.

Der Hashtag #TankTok zeigt derzeit verschiedene Einblicke. Man habe hier die zwei Seiten der Dokumentation: Auf der einen Seite die Beobachter, an denen die Panzer vorbeifahren und auf der anderen Soldaten, die aus den Panzern filmen. mehr...