Für ein besseres Gewissen: Gute Kultur-Vorsätze für das neue Jahr 2023

Eine Punkerin, die sich ein Modeimperium aufbaut - das dürfte in der Weltgeschichte einmalig sein und bleiben. Am 29. Dezember 2022 ist Vivienne Westwood in London gestorben. ,,Sie war zur richtigen Zeit am richtigen Ort", sagt die Mainzer Designerin und frühere Mitarbeiterin von Vivienne Westwood, Anja Gockel. ,,Sie hat diese Strömung des Zeitgeistes inhaliert und wurde zum Medium dafür, den Punk in die Mode weiterzutragen."