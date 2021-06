Joséphine Baker wurde weltweit bekannt als ein Symbol der „Goldenen Zwanziger“ mit ihrem legendären Auftritt im Bananen-Röckchen in den 1920er Jahren in Paris. Der politische Einsatz der Afroamerikanerin, in der Résistance und der Bürgerrechtsbewegung, wird dabei oft vergessen. Eine Petition will sie nun in das Panthéon — die Ruhmeshalle in Paris — aufnehmen lassen. Baker wäre eine der wenigen Frauen dort und die erste Schwarze.

Muse, Tänzerin, Sängerin und „Diva“ Die ausgezeichnete Tänzerin Joséphine Baker wurde zwischen den zwei Weltkriegen nicht nur in Frankreich zum großen Music-Hall-Star. Die 1906 im US-amerikanischen St. Louis geborene Baker war die erste Künstlerin, die den Modetanz „Charleston“ in Paris präsentierte. Gleichzeitig war sie Muse und Freundin bekannter Künstler*innen ihrer Zeit, gastierte in Berlin, Le Corbusier und Picasso zeichneten sie, sie erweiterte ihre Gesangsauftritte und arbeitete an ihrer Stimme. Ernest Hemingway nannte Joséphine Baker die „aufregendste Frau, die jemals gesehen wurde“, Jean Cocteau gehörte zu ihren Freunden und Förderern. Ihre als „exotisch“ gefeierten, teilweise sehr freizügigen Tanz-Auftritte überlagerten lange Zeit das Bild, das die Öffentlichkeit von Joséphine Baker hatte. Politisches Engagement in der Résistance Denn Baker, die 1937 die französische Staatsbürgerschaft annahm, war nicht nur der gefeierte Revue-Star der „Folies Bergère“, sondern sie engagierte sich politisch und gesellschaftlich — gegen Nazi-Deutschland, aufseiten der französischen Kräfte von General de Gaulle, und für Bürgerrechte für Schwarze in den USA und Frankreich. Während des Zweiten Weltkrieges nutzte Joséphine Baker ihre künstlerische Tätigkeit, um die französischen Alliierten mit Informationen und logistischer Unterstützung zu versorgen. Nach dem Krieg wurde sie dafür mit dem Croix de guerre und der Rosette de la Résistance ausgezeichnet. Außerdem wurde sie von de Gaulle in die französische Ehrenlegion aufgenommen. Kampf gegen die Rassentrennung mit Martin Luther King, Jr. Obwohl Joséphine Baker ihren Lebensmittelpunkt in Frankreich hatte, wurde sie nach Kriegsende immer öfter bei Reisen in die USA mit der dortigen Lage der schwarzen Bevölkerung konfrontiert und sie selbst erlebte die diskriminierende Rassentrennung am eigenen Leib. Daraufhin engagierte sich Baker auch in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Unter anderem setzte sie durch, dass bei Teilen ihrer überaus erfolgreichen Konzerttour 1951 das Publikum nicht mehr nach „Rassen“ getrennt wurde. Als sie 1963 beim Marsch auf Washington an der Seite von Martin Luther King redete, sprach Joséphine Baker vom glücklichsten Tag in ihrem Leben. In den USA wurde sie aber unter anderem auch wegen eines Auftritts in Kuba bei Fidel Castro als „Kommunistin“ diskreditiert. Der „Rainbow Tribe“: eine multikulturelle Familie Auch in ihrem Privatleben wollte Baker für ein besseres Verständnis unter den Völkern eintreten: Die selbst kinderlose Künstlerin hatte zusammen mit ihrem damaligen Ehemann Jo Boillon 12 Kinder adoptiert, die aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen stammten und die sie als ihren „Rainbow Tribe“, ihre „Regenbogen-Familie“ bezeichnete. Joséphine Baker mit den von ihr adoptierten Kindern der „Regenbogenfamilie“ im Jahr 1958. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / akg-images | akg-images / Paul Almasy Baker hatte außer ihren sehr wechselvollen Beziehungen auch mehrere bisexuelle Beziehungen zu Frauen und lebte diese auch vergleichsweise offen aus — etwa mit der französischen Schriftstellerin Colette. Ihr aufwendiger Lebensstil und ihre vielen finanziellen Verpflichtungen für ihre große Familie, führten dazu, dass Joséphine Baker zum Ende ihrer Karriere hin, unter großem finanziellem Druck stand und immer wieder neue Engagements annehmen musste. Baker starb 1975. Nationale Ehrung für die Ausnahmekünstlerin? Die Petition „Osez Joséphine Baker au Panthéon“, unter anderem unterstützt vom ehemaligen französischen Kulturminister Jack Lang, soll nun dafür sorgen, dass Baker als erste schwarze Frau ins Pariser Panthéon aufgenommen wird, die offizielle Grabstätte berühmter französischer Persönlichkeiten. Was ist das Panthéon in Paris? In der ehemaligen Kirche, die nach der Französischen Revolution umgewidmet wurde, befindet sich die nationale Ruhmeshalle Frankreichs. Dort sind ausgewählte berühmte französische Persönlichkeiten begraben, wie der Schriftsteller Victor Hugo, Louis Braille, der Erfinder der Blindenschrift, die Wissenschaftler*innen Pierre und Marie Curie, sowie die Politikerin und Holocaust-Überlebende Simone Veil. Es wird regelmäßig von Künstler*innen ausgestaltet und um Kunstwerke ergänzt — Fotokünstler JR hat bereits im Panthéon ausgestellt und im November wurden Auftragswerke von Anselm Kiefer in der Ruhmeshalle aufgebaut. Umstritten ist die Auswahl der dort aufgenommenen Personen — besonders kritisiert wird, dass bisher nur wenige Frauen vertreten sind und fast ausschließlich weiße Personen. Am 3. Juni 2021, dem 115. Geburtstag von Joséphine Baker, wurde die Petition dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron übergeben. Online kann sie allerdings noch weiter unterzeichnet werden und hat bis zum 4. Juni bereits über 35.000 Signaturen gesammlt.