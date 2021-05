Mitte April hat Schauspielerin Nora Tschirner zum ersten Mal öffentlich über ihre Depression gesprochen. Sie habe lange das Gefühl gehabt, es gebe eine Welt in ihr, aus der sie nie wieder herausfindet, so Tschirner damals. Und eben dieser Depression begegnet sie jetzt mit Humor. In der Fernsehserie „The Mopes“, die heute anläuft, stellt Nora Tschirner dar, woran sie selber gelitten hat. Sie spielt die Depression, also wirklich, als Depression auf zwei Beinen. Die Akzeptanz für Abgründe dürfte auch eine andere Serie erhöhen, die demnächst losgeht, ohne allerdings dass sie versucht, lustig zu sein: In einer eigenen Doku-Serie wollen Prinz Harry und die Talkmasterin Oprah Winfrey „ehrlich“ über mentale Gesundheit sprechen, über Traumata, Verlust, Trauer und Depression - mit Gästen wie der Sängerin Lady Gaga oder dem Hollywoodstar Glenn Close, wie Der Spiegel berichtet. „The Me You Can't See“ heißt die Serie und soll ab dem 21. Mai auf dem Streamingdienst Apple TV ausgestrahlt werden mehr...