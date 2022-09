Die Themen: Konzertierte Aktion: Wer trägt die Kosten der Inflation? ++ EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist in Kiew ++ SOZ-Gipfel in Usbekistan: Treffen zwischen Putin und Xi ++ Wahl in Schweden: Wie kam es zum Erfolg der Rechten? ++ Gedenken in London: Schlange stehen für die Queen ++ DB stellt geplante Modernisierung des Schienennetzes vor mehr...