Kristina Hänel und ihr Kampf für Frauenrechte

Die Berliner Autorin Sarah Diehl ist überzeugt: Im Alleinsein liegt eine große Chance. Sie ist Teil der 3sat-Doku „Lust oder Qual – die vielen Seiten der Einsamkeit“, die derzeit in der Mediathek abrufbar ist. Im Gespräch mit SWR2 erklärt sie, warum sie glaubt, dass gerade Frauen mehr Räume zum Alleinsein brauchen.

Immer mehr Menschen sind einsam. Das haben mittlerweile sogar Staaten auf dem Schirm. Großbritannien hat seit ein paar Jahren sogar ein eigenes Ministerium, das sich diesem Thema annimmt. Sarah Diehl bestreitet das nicht. Soziale Isolation sei ein Problem, keine Frage. Trotzdem hat sie eine Ermutigung geschrieben. Ihr Buch „Die Freiheit, alleine zu sein“ ist im Herbst erschienen – darin zeigt sie vor allem, welche Chancen darin liegen, auf sich selbst gestellt zu sein.

Vor allem als Jugendliche sei sie oft alleine gewesen, erzählt Diehl im Interview mit SWR2. „Das war eine Form von Einsamkeit, die mich gelehrt hat, mich selber als meine beste Freundin zu betrachten und auch mich unabhängiger zu machen von den Erwartungen der Anderen.“ Wer allein ist, muss lernen Wert aus sich zu schöpfen – so lautet das Credo der Berliner Autorin. Einsamkeit als Emanzipationsraum. Umso fataler sei es, dass Frauen dieser Raum kaum zugestanden werde. „Ich denke, dass unser Frauenbild immer noch sehr stark geprägt ist von der Erwartung, dass Frauen für andere da sind.“

Selbst will sich Sarah Diehl dieser Erwartung nicht fügen. Die Autorin lebt kinderfrei, mit ihrem Partner zusammenzuziehen kann sie sich auch nicht vorstellen. Ob sie Angst habe, im Alter allein zu sein, wird sie im Interview gefragt. Habe sie nicht, antwortet Diehl entschieden. Weil sie immer alleine gelebt habe, sei sie es gewohnt, sich ihr soziales Umfeld aktiv zu organisieren. „Und deswegen weiß ich, im Alter kann ich das genauso!“