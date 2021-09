Krisengipfel im Kanzleramt - Wie kommen wir durch den Corona-Herbst?

Eingriffe in Grundrechte während der Corona-Pandemie müssten auch „als Blaupause für die nächste Krise“ gesehen werden, sagt der Berliner Staatsrechtler Christoph Möllers. Vor diesem Hintergrund seien die Gespräche der Bundeskanzlerin mit den Minsterpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer auf Dauer nicht unproblematisch. Dieser „Aushandlungsprozess“ sei rein informell, „ohne dass irgendjemand weiß, was da genau besprochen wird“, so Möllers. Die entscheidende Frage laute deshalb: „Wie re-parlamentarisieren wir das jetzt? Wie bekommen wir den Bundestag und die Landtage hier wieder einbezogen?“ Gegner der Maßnahmen müssten wieder ein Forum erhalten, in dem sie Bedenken auch artikulieren könnten. mehr...