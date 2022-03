Krieg mit allen Mitteln – Lässt sich Putin noch stoppen?

Wir erleben eine Zeitenwende, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Alles ist anders - in Europa, der Welt und für eine junge Generation, die sich seit Jahrzehnten sicher gefühlt hat. Auf einmal ist Krieg. Wir alle erleben gerade Angst, Unsicherheit, Beklemmung und wollen euch durch diese Zeit begleiten und die wichtigsten Informationen an die Hand geben, damit ihr all diese Schlagzeilen einordnen könnt. Was will Wladimir Putin? Warum steht die Ukraine eigentlich zwischen Ost und West und ist bislang nicht Teil der EU? Wie stark ist Russlands Militär wirklich? Und welche Auswirkungen hat das alles für unsere Gesellschaft in Europa? Unsere Hosts erklären euch alles, was ihr wissen müsst. Ab jetzt mehrmals wöchentlich. Eine Produktion der ARD. mehr...