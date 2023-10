per Mail teilen

Der Jurist und Bestsellerautor Ferdinand von Schirach geht als Darsteller seines eigenen Stückes mit dem Theatermonolog „Regen“ auf Tour in Deutschland: Das ist ein Thema heute auf den Kulturseiten. Außerdem geht es um die strukturelle sexualisierte Gewalt gegen Frauen, die immer wieder in kriegerischen Auseinandersetzungen und bei terroristischen Anschlägen wie jetzt in Israel gezielt eingesetzt wird.