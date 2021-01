Er befürchte das Schlimmste für Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nach seiner Rückkehr nach Moskau, sagt Thomas Franke, Journalist und Russland-Experte, in SWR2. Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosty hat gemeldet, dass Nawalny nach seiner Landung in Moskau wegen einer Bewährungsstrafe verhaftet werden soll.

Im Ausland zu bleiben, war nie eine Alternative für Nawalny

Am Fall von Nawalny lasse sich einiges ablesen, „zum Beispiel wie egal den Mächtigen in Russland ihr Ruf im demokratischen Ausland mittlerweile ist. Vom eigenen Volk erwarten sie in diesem Fall sowieso keine Proteste, die ihre Macht gefährden könnten“, analysiert Franke.

Im Ausland zu bleiben sei nie eine Alternative für Nawalny gewesen, das habe dieser selbst in einem Video gesagt. Zudem seien in Russland seine Anhänger und auch seine weniger prominenten Mitstreiter. Auch die seien in Gefahr, darum wolle er sie nicht allein lassen. „Und last but not least“, so Franke: „Nawalny kann denen, die versucht haben, ihn loszuwerden, nicht den Triumph gönnen, dass sie das geschafft haben.“

Nawalny hat einen auf ihn verübten Giftgasanschlag mit dem chemischen Nervenkampfstoff Novichok im August in Sibirien nur knapp überlebt. Zwei Tage nach seinem Zusammenbruch auf einem russischen Inlandsflug wurde er zur Behandlung nach Berlin gebracht und lag mehrere Wochen im Koma. Nach eigener Aussage ist er inzwischen wieder fast vollständig gesundet. Am 17. Januar will er nach Moskau zurückkehren.