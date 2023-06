„Wir haben keinen Optimismus“, sagt der russische Oppositionelle Alexey Gresko kurz vor Beginn des neuen Prozesses gegen seinen früheren Mitstreiter Alexej Nawalny, für den früher den Wahlkampf organisiert hat.

Der Prozess finde in der Strafkolonie Melechowo statt, um unabhängige Journalisten außen vorzuhalten. Nawalny sei allen Repressionen zum Trotz aber eine Symbolfigur für die Opposition: „Dass er freiwillig nach Russland zurückgekommen ist, schafft ihm moralisches Kapital“, so Gresko, der heute in Freiburg lebt. Die Opposition im Ausland könne aber nur wenig auf die Situation in Russland einwirken.