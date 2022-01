Alle elf Minuten verliebt sich ein Single, aber alle vier Minuten wird eine Ehe geschieden, sagt Lisa Ortgies. „Paarschitt“ heißt ihr Podcast, in dem sie fragt, was vor und während einer Beziehung und was danach passiert.Die Journalistin moderiert seit mehr als 20 Jahren „frauTV“ und setzt sich auch in ihren Büchern und Kolumnen für mehr Gleichberechtigung und weibliche Selbstbestimmung ein. Trotz guter Vorsätze, so ihre Beobachtung, mit dem ersten Kind fallen Frauen oft auf alte Familienmodelle zurück. mehr...