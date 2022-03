Krankenhaus-Chef Mark Dominik Alscher: "100% Impfquote gibt es nur in Diktaturen"

Prof. Mark Dominik Alscher, medizinischer Geschäftsführer des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart, geht nicht davon aus, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen und in der Pflege dazu führt, dass sich alle Mitarbeitenden in diesen Bereichen impfen lassen. Im SWR2 Tagesgespräch sagte Alscher: "Hundert Prozent gibt es eigentlich nur in Diktaturen." In seinem Haus liege die Impfquote bei Pflegekräften deutlich über 90 Prozent, bei Ärzten nahe 100 Prozent. Da Menschen unterschiedlich seien und es in der Wissenschaft die Freiheit gebe, Zahlen unterschiedlich zu interpretieren, sei damit zu rechnen gewesen, dass sich einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht impfen lassen wollten. Nach seinem Eindruck habe die einrichtungsbezogene Impfpflicht eventuell dazu geführt, die Quote etwas zu erhöhen, "wenn man aber den administrativen Aufwand und die Wirkung miteinander ins Verhältnis setzt, muss man schon diskutieren, hat sich das gelohnt oder nicht? Diese Diskussion ist für mich noch offen", so Alscher.

Grundsätzlich habe die Pandemie bisher nicht dazu geführt, dass notwendige Veränderungen im Gesundheitswesen angestoßen worden seien. "Im Gegenteil, viele anstehende Aufgaben struktureller Art wie Vergütungssysteme oder die Zukunftsfähigkeit der Krankenhäuser sind zunächst zur Seite gelegt worden, weil man sich ganz auf die Pandemie konzentriert hat. (…) Mein Eindruck ist, dass wir durch die Pandemie Zeit verloren haben", so der Mediziner. Allerdings sei der Umgang mit Corona "eine Art Training des Gesundheitssektors" gewesen, das zu mehr Pragmatismus und Flexibilität geführt habe. Alscher sorgt sich, dass nach Ende der Pandemie der notwendige Umbau im Gesundheitssystem wieder in den Hintergrund geraten könnte: "Das Thema Globalisierung ist ein Fakt, das Thema Klimawandel kommt dazu. Wir werden vor neuen Herausforderungen stehen, und wir müssen dringend das Gesundheitswesen fit für die Zukunft machen."