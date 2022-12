Kopfsache – Das Kissen

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Wie man sich bettet, so liegt man, lautet ein alter Sinnspruch. Und in guten Hotels haben Kopfkissen einen makellosen Knick in der Mitte. Doch ist das Kissen, auf dem wir liegen, wirklich das richtige für uns? Außerdem sind Kissen nicht immer nur weich, selbst wenn sie aus Luft bestehen. Die Hovercraft-Fähren trotzten Stürmen bis knapp unter der Orkanstärke, wenn sie Passagiere und Autos über den Ärmelkanal beförderten. Und bei Profi-Kissenschlachten in den USA sind harte Schläge die Regel. Diese Matinee schüttelt unter anderem Kissen in einem alten Grand Hotel auf, geht der Geschichte der Luftkissenfahrzeuge nach, berichtet von der Pillow Fighting Championship, besichtigt die Kissenbilder des Malers Gotthard Graupner und befragt den lexografischen Weltmarktführer aus Österreich zur Zukunft des Stempelkissens. Und einen Reporter zur Suche nach dem passenden Kopfkissen haben wir auch noch geschickt.



Redaktion: Fabian Elsäßer

Musik: Moritz Chelius