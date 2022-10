Elisabeth Pähtz ist seit vielen Jahren die deutsche Nummer eins in der professionellen Schachwelt und sie spielt auch international ganz vorne mit. Von Kindesbeinen an hat sie unzählige Erfahrungen in der Szene sammeln können, hat Schachspieler und Schachspielerinnen aus der ganzen Welt getroffen - und über all ihre Erlebnisse und Erkenntnisse ein verdammt kluges Buch geschrieben, das gerade beim Westend-Verlag erschienen ist: „Wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt – Strategien für das Spiel des Lebens.“ mehr...